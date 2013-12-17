Покупка билетов через интернет на ПЖД возросла вдвое

На Приднепровской железной дороге (ПЖД) за 11 месяцев 2013 года почти вдвое увеличилось количество оформленных через интернет железнодорожных билетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 845,8 тыс. с 452,1 тыс. проездных документов, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, общее количество билетов, приобретенных пассажирами Приднепровской магистрали, в том числе через онлайн-систему, за 11 месяцев составило 9,406 млн проездных документов.

Также сообщается, что пассажирам с электронными билетами не нужно обращаться в кассы, а следует с самостоятельно сделанной распечаткой направляться на посадку. Все электронные билеты имеют статус расчетного документа - фискального чека, что позволяет использовать их в качестве отчетности о командировке.

Как сообщал УНИАН, с 11 декабря текущего года Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") расширила сферу действия электронных билетов еще на 13 пар поездов.

В целом на сегодняшний день "Укрзализныця" ввела электронные билеты на 80 поездов внутреннего сообщения, как было запланировано на этот год.

С момента введения этой услуги 5 февраля 2013 года железные дороги страны продали более 269,5 тыс. электронных билетов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.