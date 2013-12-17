Строительство метро на Троещину начнется не раньше марта

К строительству четвертой ветки Киевского метро в направлении жилмассива Троещина власти хотят приступить в марте 2014 года.

Об этом пишет газета «Сегодня» со ссылкой на заместителя главы Киевской городской госадминистрации Михаила Костюка.

По его информации, на проектные работы предусмотрено 100 тыс грн.

«Это серьезный проект, немаленькие деньги. Мы очень ответственно подходим и к срокам, и к эффективности. Метро — это флагман транспорта. Конечно же, работы зависят от финансирования, но я не вижу причин не начать строительство в следующем году — провести тендерные процедуры и начать в марте работы», — цитирует газета Костюка.

Он напомнил, что общая стоимость строительства ветки оценивается в 16 млрд грн.

Предварительно утверждены названия станций этой ветки: «Кольцевая дорога», «Аэропорт», «Чоколовская», «Соломенская площадь», «Площадь Победы», «Глубочицкая», «Подольская», «Судостроительная», «Труханов остров», «Залив Десенка», «Радужная», «Бульвар Перова», «Проспект Ватутина», «Улица Драйзера», «Улица Сабурова», «Улица Милославская» и «Улица Цветаевой».

Как сообщал УНИАН, в июне этого года председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов рассказал журналистам о планах начать строительство метро на Троещину как только будет закончена станция «Теремки» (последняя была торжественно открыта 6 ноября — УНИАН). Вместе с этим он отметил, что еще не решен вопрос с финансированием строительства новой линии.

Несколькими месяцами позже Попов сообщил, что есть большая вероятность, что правительство в этом году выделит городу 700 млн грн для начала строительства линии метро на Троещину.

По словам главы КГГА, за 2 года при условии стабильного финансирования будут сданы в эксплуатацию 5 станций новой линии метрополитена (первый этап, который включает две станции метро на Правом берегу, две станции на Подольско-Воскресенском мосту и одну станцию на Левом берегу «Радужная»).

В целом новая линия будет включать 12 станций. То есть еще 7 станций будут строиться позже, на втором этапе.