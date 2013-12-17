В Киеве автобусы №19 будут курсировать по обновленному маршруту

В Киеве внесены изменения в трассу следования автобусов маршрута №19 с целью улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайона Совки.

Как сообщает пресс-служба КП «Киевпасстранс», по обновленному маршруту автобусы курсируют с сегодняшнего дня, то есть с 17 декабря 2013 года.

Следовательно, от станции метро «Васильковская» автобусы будут курсировать по трассе: ул. Васильковская – ул. Амурская – ул. Сумская – ул. Кайсарова – ул. Ахтырская – далее по существующему маршруту.