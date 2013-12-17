Моторное бюро Украины запустило реестр страховых агентов по ОСАГО

Моторное (транспортное) бюро Украины (МТСБУ) запустило в открытый доступ информацию реестра страховых агентов, которые имеют право осуществлять посредническую деятельность по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщила пресс-служба бюро.

Согласно сообщению, получить информацию из реестра агентов можно на сайте МТСБУ. На данный момент в реестр внесено более 5,5 тыс. страховых агентов, список пополняется.

Согласно действующему законодательству, регистрация агента является необходимым условием для осуществления им посреднической деятельности по ОСАГО.

Справка УНИАН. Моторно-транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ) представляет собой объединение страховщиков, которые осуществляют деятельность в сфере страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО). Членство страховщиков в МТСБУ является обязательным условием для осуществления такого вида страхования. В настоящее время активными участниками объединения являются 84 страховые компании.