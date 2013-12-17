Из-за ухудшения погоды коммунальные службы перевели на круглосуточный режим работы

Из-за ухудшения погодных условий в Украине все коммунальные службы, а также Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) переведены на круглосуточный, усиленный режим работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время селекторного совещания в Киеве во вторник сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

«Гидрометцентр сообщает, что в ближайшие 5 суток на большей части территории страны температура будет колебаться от 11 градусов мороза ночью до 8 тепла днем (а в Крыму и Прикарпатье - до плюс 10). В этих сложных погодных условиях увеличивается вероятность аварий на теплотрассах и электросетях. По поручению правительства все коммунальные службы и ГСЧС переведены на круглосуточный усиленный режим работы», - сказал Вилкул.

«С начала отопительного сезона уже произошло 5 аварийных ситуаций (в Тернопольской, Кировоградской, Донецкой областях и в Киеве), однако все аварии были ликвидированы на протяжении суток», - добавил он.

По словам вице-премьера, на сегодняшний день ликвидируются локальные прорывы теплосетей 10 учреждений социальной сферы и 173 жилых домов в Донецке и Киеве.

Вилкул также обратил внимание руководства «Укравтодора» и местных органов власти на необходимость усиления работы по расчистке дорог государственного и местного значения.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины обратился к местным органам власти, предприятиям теплокоммунэнерго, водоснабжения, дорожного хозяйства и подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с требованием обеспечить стабильное функционирование систем жизнеобеспечения граждан.

В частности, руководители должны были взять под особый контроль работу систем жизнеобеспечения населения, а также перевести работу предприятия на усиленный режим с круглосуточным дежурством, обеспечить круглосуточное присутствие аварийных бригад и при возникновении любых аварийных ситуаций информировать Центральную диспетчерскую Минрегиона для предоставления необходимой помощи.