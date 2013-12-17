“Укрзализныця” назначила дополнительный поезд Киев - Симферополь

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») назначила дополнительный поезд №58/57 Киев - Симферополь - Киев, который будет курсировать в предновогодние дни 27, 28, 29 и 30 декабря 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, продажа билетов на указанный поезд уже открыта. Из Симферополя поезд отправится в рейс 27 и 29 декабря, из Киева – 28 и 30 декабря. Из Симферополя поезд будет отправляться в 18:10, прибывать в Киев – в 09:46. В обратном направлении поезд будет отправляться в 20:11, прибывать в Симферополь – в 10:30.

По данным железной дороги, всего на период новогодних и рождественских праздников уже открыта продажа билетов на 17 дополнительных поездов.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила дополнительный скоростной электропоезд №157/158 сообщением Киев – Львов – Киев на 30 и 31 декабря 2013 года. "Укрзализныця" неоднократно сообщала, что в случае необходимости железная дорога готова удвоить количество дополнительных поездов в праздничные дни.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.