“Укрзализныця” в предновогодние дни обеспечит перевозку 150 тыс. пассажиров ежедневно

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период пиковых перевозок в предновогодние дни (26-30 декабря) предлагает пассажирам в среднем ежедневно почти 150 тыс. мест во всех направлениях, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, в крымском направлении обеспечено 11,9 тыс. мест ежедневно, в западном - 23,1 тыс. мест и более 87 тыс. мест в дополнительных поездах, которые “Укрзализныця” назначила на период новогодних и рождественских праздников.

Кроме того, согласно сообщению, при необходимости «Укрзализныця» готова открыть продажу дополнительно 50 тыс. мест.

“Продажа билетов на дополнительные рейсы открывается по мере реализации мест по графику поездов, также принимается во внимание населенность поездов в целом по направлению», - говорится в сообщении.

По данным «Укрзализныци», на 25 декабря - 13 января уже назначено 18 дополнительных поездов, которые осуществят 190 рейсов.

Согласно сообщению, пока еще остаются в продаже билеты на некоторые поезда, курсирующие во время пиковых новогодних перевозок.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд №58/57 Киев-Симферополь-Киев, который будет курсировать в предновогодние дни 27, 28, 29 и 30 декабря 2013 года. "Укрзализныця" неоднократно сообщала, что в случае необходимости железная дорога готова удвоить количество дополнительных поездов в праздничные дни.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.