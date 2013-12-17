Мост через Керченский пролив привлечет в Украину основные грузопотоки Европы и Азии - "Укрзализныця"

Создание транспортного перехода через Керченский пролив, соглашение о котором было подписано сегодня в Москве по итогам шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии, позволит привлечь в Украину основные грузопотоки Европы и Азии, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

"Мост через Керченский пролив соединит полуостров Крым (Украина) и полуостров Тамань (Россия). Он станет важной частью сразу нескольких международных транспортных коридоров... Реализация данного проекта позволит оживить транзит грузов по коридорам Европа - Азия, Россия - украинские порты", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, обе стороны в 2014 году намерены осуществить расчеты потоков грузов и пассажиров по этому транспортному переходу, на основе которых будет приниматься решение о его проектировании и строительстве.

В сообщении подчеркивается, что данный мост позволит существенно сократить путь транспорта благодаря таким проектам, как кольцевая автомобильная дорога и железная дорога вокруг Черного моря, а также ускорить прохождение транспорта по линии ЕС – Азия.

По данным пресс-службы, объемы перевозок железными дорогами страны после завершения строительства мостовой переправы могут составить около 6 млн тонн грузов, из них на экспорт – 1 млн тонн, на импорт - 1,4 млн тонн, транзит - 3,6 млн тонн. В этой связи "Укрзализныця" ожидает увеличения уровня доходности от грузоперевозок на сумму около 16,8 млн долл.

Также отмечается, что реализация этого проекта позволит увеличить туристические потоки в Крым, пропускную способность при транспортировке грузов, сократить сроки их доставки, а также значительно снизить стоимость транспортных расходов грузовладельца в связи с исключением одной составляющей транспортного процесса – паромной переправы.

По информации пресс-службы, создание транспортного перехода через Керченский пролив позволит сократить до 5 часов время курсирования некоторых поездов.

"В случае реализации проекта строительства моста через Керченский пролив сократится до 5 часов путь следования поездов с таких крупных станций, как Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Челябинск, Ижевск. Расстояние по маршруту Одесса - Баку станет на 400 км короче. Расстояние по маршруту Сочи - Симферополь станет на 700 км короче. Реализация проекта позволит соединить курортные зоны Западной Украины, Одессу, Николаев, Херсон, Сочи, Крым с выходом на Баку", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 декабря, итогам шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии было подписано соглашение о совместных действиях по организации строительства и поэтапной реализации проекта создания транспортного перехода через Керченский пролив.