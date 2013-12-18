Имя нового главы Microsoft станет известно в первой половине 2014 года

Имя нового главы американской компании Microsoft "назовут в первой половине 2014 года". Об этом в своем блоге сообщил член совета директоров корпорации Джон Томпсон, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, Microsoft на протяжении года рассматривала на вакантный пост более ста кандидатов. Сейчас список потенциальных соискателей значительно сократился. Томпсон уточнил, что "совет директоров в данном вопросе продвинулся вперед и сейчас сфокусирован на выборе лучшего из лучших". Следующий глава компании, подчеркнул он, должен будет выполнять множество обязанностей. "Он должен обладать всеми необходимыми качествами, чтобы возглавить высокотехнологичную компанию и работать с самыми талантливыми инженерами области", - сказал он.

Нынешний глава корпорации Стив Балмер объявил о решении покинуть пост в августе, уточнив, что сделает это в течение следующих 12 месяцев. Балмер в интервью изданию The Wall Street Journal заметил, что Microsoft лучше войти в новую эпоху с новым лидером, который ускорит изменения".

Основными претендентами на пост являются бывший генеральный директор Nokia Стивен Элоп, исполнительный вице-президент Microsoft Сатья Наделла, генеральный директор компании Ford Алан Малалли, а также отвечающий за развитие бизнеса в Microsoft Тони Бейтс.