В Facebook с 19 декабря появятся рекламные видеоролики

Компания Facebook во вторник официально подтвердила запуск видеорекламы на своем сервисе, это произойдет 19 декабря. Пользователи увидят рекламные ролики в "таймлайне", видео будет прокручиваться автоматически, но без звука. При нажатии на изображение владелец страницы сможет просмотреть сюжет со звуком, передает ИТАР-ТАСС.

Facebook заверила пользователей, что такое видео не будет преследовать их: после прокручивания сегмента новостной ленты с роликом реклама не возвращается.

В четверг пользователи увидят промо-ролики фильма Нила Бергера Divergent, премьера которого состоится 21 марта 2014 года.

Соцсеть отказалась раскрыть стоимость новой услуги. Аналитики Кремниевой долины подсчитали, что доход от предоставления места для размещения 15-секундных роликов в перспективе составит порядка 1 млн долл. в день.

По данным компании eMarketer, в США лидером рынка рекламы на цифровых носителях является канал Youtube, прибыль которого в 2013 году в этой стране составила 850 млн долл.

Еще одним новшеством, которое в скором времени может появиться в Facebook, станет новая кнопка выражения эмоций. По данным источников, близких к корпорации, инженеры сети прорабатывают дизайн метки "Сопереживание", которую можно ставить под комментариями и историями друзей.

Предполагаемое нововведение объясняют тем, что "лайкать" некоторые сообщения невозможно, например, если человек рассказал об увольнении, нездоровье или прекращении отношений с любимыми, вряд ли кому-то придет в голову ставить знак "Нравится".

Нажимая на "Сопереживание", по замыслу разработчиков, пользователи смогут разделить печаль и грусть участников беседы. Между тем источники, знакомые с планами сети, не исключают, что нововведение может полностью вытеснить традиционный "лайк".