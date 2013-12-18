Samsung переманил ведущего дизайнера магазинов Apple

Ведущий дизайнер магазинов Apple Тим Гаджел ушел в американское подразделение южнокорейской компании Samsung, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Information.

Гаджел специализируется на дизайне и планировке магазинов. Ранее он работал в фирме известного архитектора Фрэнка Гери – Gehry Partners.

Как отмечает The Wall Street Journal, Гаджел принимал участие в создании стильного дизайна магазинов Apple.

В Samsung подтвердили назначение Гаджела на пост вице-президента и генменеджера по вопросам розничной торговли. О том, чем именно дизайнер займется в подразделении, компания не уточнила.

Как сообщал УНИАН, компания Samsung проиграла суд американской Apple о запрете продажи iPhone и iPad в Южной Корее.

За последние два года Apple и Samsung дважды судились в федеральном суде Калифорнии. Ранее сообщалось, что общая сумма, которую получит Apple от своего конкурента, составит порядка 929,8 млн долл.

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