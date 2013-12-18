Движение на новой линии участка Черноморская – Береговая откроют до конца года

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует до конца 2013 года завершить строительство разъезда “12 км” и открыть движение на новой электрифицированной железнодорожной линии участка Черноморская – Береговая Одесской железной дороги, которая является основной магистралью в направлении морского торгового порта “Южный”. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

“Участок Черноморская – Береговая Одесской железной дороги является единственным железнодорожным подходом к порту «Южный», на который приходится весь объем грузов, которые перевозятся в порт по железной дороге», - говорится в сообщении.

По данным "Укрзализныци", открытие движения на участке запланировано на 25 декабря текущего года.

Инвестором строительства выступила компания «Трансинвестсервис», которая, согласно сообщению, «заинтересована в пропуске дополнительных пар поездов».

«Благодаря проведенным работам на разъезде «12 км» пропускная способность участка Черноморская – Береговая в направлении порта увеличится с 33 до 44 пар грузовых поездов в сутки», – сообщила «Укрзализныця».

По информации пресс-службы, работники ОЖД выполнили весь комплекс работ по строительству разъезда на участке. В частности, железнодорожники уложили 1,6 км четырехпутной решетки на железобетонных шпалах и четыре стрелочных перевода, оборудовали автоматической сигнализацией переезд через два магистральных пути, построили пост электрической централизации, смонтировали контактную сеть. Также были проведены работы по регулированию и проверке приборов электрической централизации.

Справка УНИАН. Ввод в эксплуатацию разъезда «12 км» - второй этап реализации проекта по увеличению пропускной способности железнодорожного участка Черноморская – Береговая, предусмотренного Национальным планом действий на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство». Проект должен быть реализован до 2018 года, что позволит увеличить пропускную способность участка с 33 до 75 пар грузовых поездов в сутки. На первом этапе проекта была построена и электрифицирована вторая магистральная колея протяженностью 6 км участка Черноморская – Береговая.