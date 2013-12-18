Госинвестпроект до 2016 года купит до 5 поездов для “Воздушного экспресса”

Кабинет министров Украины обязал Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект) в 2013-2015 годах приобрести до пяти электропоездов общей пассажировместимостью каждого до 500 мест для железнодорожного сообщения между Киевом и международным аэропортом "Борисполь".

Согласно постановлению Кабмина №888 от 11 сентября 2013 года, Госинвестпроект обязан до 2016 года обеспечить строительство новой электрифицированной ветки железнодорожного пути от места ответвления на участке станция "Дарница" - станция "Борисполь" до терминала "D" аэропорта. Ветка должна быть построена на насыпи с устройством эстакады в местах пересечения существующих путей, мостового перехода в месте пересечения существующей автодороги Киев-Харьков и системы сдерживающих барьеров на железнодорожном переезде в районе Малой Александровки.

Кроме того, Госинвестпроект должен построить железнодорожный терминал общей площадью до 30 тыс. кв. метров с закрытой переходной пешеходной галереей к терминалу "D" с осуществлением мероприятий электромагнитной защиты и созданием логистических условий для перевозки пассажиров к терминалам "В" и "F" аэропорта.

Читайте также: Крюковский вагонзавод изготовит скоростные поезда для «Воздушного экспресса»

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «Нацпроект «Воздушный экспресс», реализующее проект создания скоростных пассажирских перевозок между ст. Киев-Пассажирский и международным аэропортом “Борисполь”, подписало документ о сотрудничестве с Китайской национальной корпорацией машинной индустрии и генеральных подрядов (СMСЕС), согласно которому «Крюковский вагоностроительный завод» определен партнером, который будет осуществлять производство моторвагонного подвижного состава в рамках реализации нацпроекта.

«Воздушный экспресс» - это первый крупный инфраструктурный объект, который реализуется на окупаемой основе не за бюджетные средства. Нацпроект финансируется Эксимбанком Китая. Общая стоимость проекта 372,313 млн долл.