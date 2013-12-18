Депутат предлагает увеличить ставки сбора за радиочастотный ресурс в 5 раз

Народный депутат от Партии регионов Валерий Омельченко предлагает Верховной Раде Украины повысить ставки сбора за радиочастотный ресурс (РЧР) в 5 раз.

Об этом сообщается в законопроекте № 3757-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, зарегистрированном в парламенте 17 декабря и размещенном на сайте Верховной Рады.

Согласно сравнительной таблице к законопроекту, цена за сотовую связь для мобильных операторов вырастет с 10,2 тыс. грн до 50,9 тыс. грн за 1 МГц в месяц. Также, при вступлении изменений в силу, стоимость радиосвязи в системе с фиксированным абонентским радиодоступом стандарта DECT (технология беспроводной связи стационарных радиотелефонов) увеличится с 20,6 грн до 103,1 грн за 1 МГц в месяц.

По мнению Омельченко, реализация указанного законопроекта поспособствует дополнительным поступлениям в сводный бюджет.

Как сообщал ранее УНИАН, предприниматели Киева за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили объем бюджетных отчислений за пользование радиочастотным ресурсом на 2% до более 103,1 млн грн.