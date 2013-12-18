Приднепровская железная дорога увеличила пригородные перевозки льготников на 1,3%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-ноябре 2013 года увеличила перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,3% - до 6,330 млн человек, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

По ее данным, сумма компенсационных возмещений за льготные перевозки в пригородном секторе из местных бюджетов за данный период составила 55,4% от суммы оказанных услуг в размере - 30,403 млн грн.

Как сообщал УНИАН, за последние 2 года местные власти увеличили уровень компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении с 30% до 47,9%.

Железные дороги страны в январе-ноябре 2013 года недополучили 402 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий.

ПЖД за 11 месяцев сократила перевозку пассажиров в дальнем сообщении на 1,9% - до 20,509 млн человек.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли.

В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.