Все морские порты Украины разработали долгосрочные планы развития в соответствии со Стратегией развития морских портов Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

«Согласно стратегии развития морских портов Украины, до 8 января 2014 года мы должны подать в Кабинет Министров планы развития 18 морских портов, которые должны содержать три перспективы: краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную», - цитирует пресс-служба председателя Администрации морских портов Украины (АМПУ) Юрия Васькова.

По его словам, дальнейшее развитие и функционирование морских портов будет происходить согласно утвержденным и правительством планами.

АМПУ совместно с советами портов разработала проекты этих документов с учетом всех замечаний и предложений от членов советов портов.

Согласно сообщению, каждый план развития порта содержит 5 направлений: дноуглубление, развитие инфраструктуры морских терминалов, развитие автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, а также инвестиции в другие направления.

«Благодаря четкому определению главных приоритетов, эти планы должны стать основой для дальнейшей эффективной работы морских портов Украины», - цитирует пресс-служба заместителя министра инфраструктуры Украины Дмитрия Демидовича.

По его словам, главными целями работы остаются повышение конкурентоспособности и эффективности работы отрасли, а также ее модернизация в партнерстве с частными инвесторами.

Демидович подчеркнул, что каждый руководитель и начальник порта должен готовить обоснованные предложения для потенциальных частных инвесторов.

«Я понимаю, что не все предприятия детально разработали инвестиционные предложения, но мы ставим такую задачу: создавать на предприятиях рабочие группы в составе специалистов из государственных стивидорных компаний и филиалов АМПУ для разработки именно таких ТЭО инвестиционных проектов, ориентированных на планы развития портов», - сказал замминистра.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 18 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и специализированный морской порт «Октябрьск». Порты Крымского региона – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский. Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

Администрация морских портов Украины начала свою работу 13 июня 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.