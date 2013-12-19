Водительские права хотят исключить из списка удостоверений личности

Народным депутатам предлагают исключить водительское удостоверение из списка документов, удостоверяющих личность и подтверждающих ее специальный статус.

Внефракционный народный депутат Леонид Сергиенко внес в парламент соответствующий законопроект.

Депутат предлагает внести изменения в статью 13 закона "О едином государственном демографическом реестре", согласно которым водительское удостоверение исключается из списка документов удостоверяющих личность.

Кроме того, законопроект отменяет статью 29, согласно которой водительское удостоверение является документом, подтверждающим права его владельца на управление транспортными средствами, а также изготавливается в форме карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель.

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