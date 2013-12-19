"Укравтодор" в 2014 году может получить из бюджета 15,23 млрд грн

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») может получить в 2014 году 15,229 млрд грн финансирования из государственного бюджета, говорится в пояснительной записке к проекту закона "О Государственном бюджете на 2014 год", текст которого размещен на официальном веб-сайте Верховной Рады Украины.

"В проекте госбюджета Украины на 2014 год расходы для Государственного агентства автомобильных дорог Украины предусмотрены в сумме 15,229 млрд грн, в том числе по общему фонду – 10,813 млн грн, по специальному – 15,218 млрд грн", - говорится в записке.

По бюджетной программе "Руководство и управление в сфере строительства ремонта и содержания автомобильных дорог" расходы общего фонда государственного бюджета планируется предусмотреть в объеме 10,813 млн грн.

При этом по программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования" правительство в 2014 году планирует выделить 3,248 млрд грн. За счет этих средств будут осуществлены работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

Вместе с тем, по бюджетной программе "Выполнение долговых обязательств по кредитам, полученным под гарантию Кабинета министров Украины, на развитие сети автомобильных дорог общего пользования" в проекте госбюджета на 2014 год предусмотрены расходы по специальному фонду – 9,679 млрд грн.

По программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах" в проекте госбюджета планируется предусмотреть 2,281 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров в начале декабря заявлял, что приоритетами государственного бюджета на 2014 год станет развитие регионов и строительство дорог.

Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине выступают акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.

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