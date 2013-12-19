“Укрзализныця” с начала декабря перевезла 1,8 млн тонн зерна

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с начала декабря перевезла 1,78 млн тонн зерна, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

“По итогам первой половины декабря железные дороги Украины погрузили 27,6 тыс. зерновозов, в которых перевезли 1,78 млн тонн зерна», - говорится в сообщении.

По данным «Укрзализныци», на экспорт было отправлено 1,7 млн тонн зерна, а на внутренний рынок - 92,3 тыс. тонн.

Согласно сообщению, в декабре в среднем ежесуточно грузилось 1725 вагонов.

«Укрзализныця» также сообщила, что по состоянию на 17 декабря, общий рабочий парк зерновозов составил 10,5 тыс. вагонов, из них ежесуточно в нагруженном состоянии находилось 5,9 тыс. вагонов.

Кроме того, оборот зерновозов в декабре увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,42 суток - до 5,87 суток, а обращение пустого зерновоза сократилось на 0,24 суток — до 2,68 .

По состоянию на 18 декабря более суток простаивают 767 вагонов, что вызвано сверхнормативными нагрузками на зерновозы.

Как сообщал УНИАН, после сбора нового урожая, с июля 2013 года, объемы перевозок зерновых каждый месяц увеличиваются. В частности, в ноябре железные дороги погрузили более 3,45 млн тонн зерновых грузов, что больше показателей ноября 2012 года почти 1 млн тонн.