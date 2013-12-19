Цукерберг привлечет около 2,3 млрд долл. за счет вторичного размещения акций Facebook

Основатель крупнейшей социальной сети мира Facebook Марк Цукерберг намерен привлечь около 2,3 млрд долл. за счет продажи в рамках вторичного размещения (SPO) 41,4 млн акций компании, сообщило Reuters.

Согласно сообщению, также в ходе этого размещения 27 млн акций на сумму 1,48 млрд долл. продаст сама компания и 1,64 млн акций на 90 млн долл. продаст из своей доли член совета директоров Марк Андерсен.

Таким образом, общее число выставленных на продажу паевых ценных бумаг Facebook в ходе SPO составит 70 млн акций.

При этом доля Цукерберга в акционерном капитале компании снизится с 58,8% до 56,1%.

По информации издания, большая часть привлеченных от SPO средств основатель Facebook намерен направить на уплату налогов.

Как сообщал УНИАН, в третьем квартале выручка соцсети Facebook выросла на 60% до 2,02 млрд долл.

Справка УНИАН. Компания Facebook является самой крупной социальной сетью в мире. Была основана Марком Цукербергом в 2004 году. Согласно его сообщения на своей странице в Facebook 4 октября этого года, аудитория соцсети превысила отметку в миллиард пользователей.

Акции компании размещены на американской бирже NASDAQ.