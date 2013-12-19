На утилизацию транспортных средств Кабмин направит 960 млн грн

Кабинет министров Украины намерен в 2014 году направить на компенсацию расходов пунктам приема снятых с эксплуатации автотранспортных средств за их утилизацию 960 млн грн из специального фонда госбюджета, за счет средств от уплаты экологического налога за утилизацию транспортных средств.

Об этом говорится в пояснительной записке к обновленному проекту закона "О Государственном бюджете на 2014 год" №3000 от 14 сентября 2013 года, текст которого размещен на официальном веб-сайте Верховной Рады Украины.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, установлено, что расходы пунктов приема утилизируемых транспортных средств компенсируются за счет средств от уплаты утилизационного сбора.

Таким образом, вводится новая бюджетная программа "Компенсация расходов, связанных с утилизацией транспортных средств" с объемом расходов по спецфонду госбюджета в сумме 960 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает направлять средства от утилизационного сбора в специальный фонд, которым будет распоряжаться Министерство экологии и природных ресурсов.

Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”. Документ вступил в силу 1 сентября и затронул все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели. Величина утилизационного сбора для конкретного транспортного средства рассчитывается с учетом базовых ставок и корректирующих коэффициентов, привязанных к объему двигателя и в зависимости от того, новое оно или подержанное.

В частности, суммы утилизационного налога составляют: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.