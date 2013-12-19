Кабмин предлагает возмещение убытков владельцам авто за утилизацию

Кабинет министров предлагает на законодательном уровне закрепить право и возможность собственников автомобилей получать возмещение по уплате утилизационного сбора при сдаче транспортного средства на утилизацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства экономического развития и торговли, соответствующий законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об утилизации транспортных средств» одобрен на заседании Кабмина.

«Этот документ (законопроект – УНИАН) предлагает законодательно закрепить за владельцем транспортного средства, который передает свой автомобиль на утилизацию, право и возможность получить соответствующее возмещение в порядке, определенном Кабинетом министров Украины», - цитирует пресс-служба первого заместителя министра экономического развития и торговли Анатолия Максюту.

Законопроект, отмечают в пресс-службе, разработан во исполнение поручения премьер-министра Украины Николая Азарова и поручения Президента Украины Виктора Януковича. Документом предлагается внести соответствующее дополнение в часть 5 ст. 7 закона «Об утилизации транспортных средств».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 30 октября одобрил законопроект, которым предусматривается отмена корректирующих коэффициентов, которые применяются к ставкам экологического налога при утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств.

Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”. Документ вступил в силу 1 сентября и затронул все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели. Величина утилизационного сбора для конкретного транспортного средства рассчитывается с учетом базовых ставок и корректирующих коэффициентов, привязанных к объему двигателя и в зависимости от того, новое оно или подержанное.

В частности, суммы утилизационного налога составляют: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.

В то же время Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) настаивает на отмене утилизационного сбора, так как он ставит в неравные условия производителей и импортеров в Украине.