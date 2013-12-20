Миндоходов: введение утилизационного сбора не повлияло на импорт автомобилей в Украину

Введение с 1 сентября 2013 года утилизационного сбора, несмотря на опасения импортеров, существенно не повлияло на количество ввозимого в Украину автотранспорта, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

По статистике Миндоходов, в сентябре-ноябре текущего года в Украины было импортировано 48 тыс. автомобилей на общую сумму 662 тыс. долл.

“Если в сентябре было зафиксировано некоторое снижение импорта автомобилей из-за рекордных ввозов в августе, то уже в октябре и ноябре эти показатели существенно возросли», - говорится в сообщении.

В частности, в октябре было импортировано почти 14 тыс. единиц автотранспорта на общую сумму 242,2 тыс. долл., в ноябре их количество выросло до 27 тыс. автомобилей общей стоимостью 284 тыс. долл.

Миндоходов прогнозирует, что если тенденция роста импорта автотранспорта сохранится, то в декабре текущего года импорт автотранспорта будут равен показателям декабря прошлого года или даже превысит его.

Согласно сообщению, в январе-ноябре 2013 года в Украину было импортировано 289,3 тыс. легковых автомобилей и грузовиков на общую сумму более 3,4 млн долл.

По данным министерства, импорт новых легковых автомобилей за этот период составил 160 тыс. на сумму 2,7 млн долл., новых грузовых автомобилей - более 11,1 тыс. общей стоимостью 208 тыс. долл. При этом было импортировано 3,4 тыс. легковых и 114 тыс. грузовых автомобилей, бывших в употреблении, на общую сумму около 527 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”. Документ вступил в силу 1 сентября и затронул все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели. Величина утилизационного сбора для конкретного транспортного средства рассчитывается с учетом базовых ставок и корректирующих коэффициентов, привязанных к объему двигателя и в зависимости от того, новое оно или подержанное.

В частности, суммы утилизационного налога составляют: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.

Одновременно с подписанием закона Президент дал поручение внести изменения в редакцию закона, предполагающие упразднение корректирующих коэффициентов при расчете суммы налога и обязательной сертификации мест утилизации старых автомобилей.

В то же время Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) настаивала на отмене утилизационного сбора, так как он ставит в неравные условия производителей и импортеров в Украине.