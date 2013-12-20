PKP Cargo ввела в эксплуатацию крупнейший в Западной Польше интермодальный терминал

Варшава. Крупнейший в Польше железнодорожный перевозчик грузов компания PKP Cargo ввела в эксплуатацию самый большой в западной части страны терминал для интермодальных перевозок "Познань - Франово" стоимостью 8 млн долл.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

"Начало работы терминала является важным шагом в развитии интермодального рынка в нашей стране. Список плюсов этого объекта очень длинный: это современный и один из самых крупных терминалов в группе Cargo, он расположен на коммуникационном пути "Восток-Запад", близко к автостраде А2, к аэродрому и большим логистическим центрам в этом районе", - цитирует пресс-служба члена правления польской компании Адама Пурвина.

Новый терминал, который расположился на площади 20 тыс. кв. м, поначалу будет обслуживать 11 тыс. контейнеров в год, а в дальнейшем их количество возрастет до 26 тыс.

Терминал будет обслуживать оборудование для перегрузки грузов фирмы Kalmar грузоподъемностью до 45 тонн.

Пресс-служба отмечает, что PKP Cargo в Польше занимает 60% рынка интермодальных перевозок, при которых используются по крайней мере два вида транспорта, в объемах грузов и более 70% с учетом протяженности трасс.

При этом подчеркивается, что данный рынок в Польше имеет очень большой потенциал роста. "В Польше около 6% объема перевозок железнодорожных грузов реализуется интермодальным транспортом. Для сравнения: в Германии этот показатель составляет около 30%, а в Норвегии – более 60%", - отметила пресс-служба.

По данным компании, почти 3 млн долл. на реализацию этого проекта ей выделил в рамках программ помощи Польше Европейский Союз.

Справка УНИАН. PKP Cargo является вторым крупнейшим железнодорожным перевозчиком грузов в Европе после немецкой Deutsche Bahn c рыночной долей в Польше 50-60% по объему перевезенных грузов и с учетом протяженности трасс.

PKP Cargo, которая в последние годы прошла реструктуризацию, является самой успешной из всех входящих в государственный железнодорожный холдинг РКР компаний.

В октябре 2013 года правительству Польши удалось продать менее 50% акций компании на Варшавской фондовой бирже за почти 0,5 млрд долл.

В 2012 году компания получила 86 млн долл. чистой прибыли при выручке в 1,6 млрд долл.