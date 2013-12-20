«Укрзализныця» за 11 месяцев перевезла около 100 млн тонн каменного угля
11:34, 20 декабря 2013Транспорт/Связь
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С начала 2013 года Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») перевезла около 100 млн тонн каменного угля, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.
По данным «Укрзализныци», в указанный период железнодорожники грузили в среднем более 280 тыс. тонн угля в сутки.
Согласно сообщению, Донецкая железная дорога нагрузила 78,3 млн тонн угля, Приднепровская - более 16 млн тонн, Одесская - почти 3,3 млн тонн, Львовская — 1,6 млн тонн.
Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-ноябре 2013 года сократила объемы грузовых перевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 404,8 млн тонн.
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