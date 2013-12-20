«Укрзализныця» за 11 месяцев перевезла около 100 млн тонн каменного угля

С начала 2013 года Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») перевезла около 100 млн тонн каменного угля, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По данным «Укрзализныци», в указанный период железнодорожники грузили в среднем более 280 тыс. тонн угля в сутки.

Согласно сообщению, Донецкая железная дорога нагрузила 78,3 млн тонн угля, Приднепровская - более 16 млн тонн, Одесская - почти 3,3 млн тонн, Львовская — 1,6 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-ноябре 2013 года сократила объемы грузовых перевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 404,8 млн тонн.