В Украине запустили автоматизированную систему разрешений на международные перевозки

Мининфраструктуры провело первое электронное распределение многоразовых разрешений ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта) в автоматическом режиме для осуществления международных автомобильных перевозок грузов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

«Автоматизация процесса распределения позволит избежать влияния человеческого фактора. Будут расширяться и совершенствоваться возможности программного обеспечения по контролю за выдачей и использованием как разовых, так и многоразовых разрешений ЕКМТ», - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владимира Козака.

По словам директора Департамента автомобильного транспорта Дмитрия Петухова, документы для участия в распределении разрешений ЕКМТ в 2014 году подали 628 автоперевозчиков.

При этом информация по каждому предприятию, которые выразили желание получить разрешение, и результаты распределения публикуются на официальных сайтах Мининфраструктуры и Укртрансинспекции.

«Результаты начала работы автоматизированного распределения разрешений ЕКМТ на 2014 год публикуются на сайте Мининфраструктуры. До 24 декабря перевозчики смогут ознакомиться с ним и проверить данные о своих предприятиях, после чего министерством будет утверждено распределение разрешений ЕКМТ на 2014 год», - отметил Петухов.

Согласно сообщению, пакет документов, предоставляемый автоперевозчиком для участия в распределении, будет строго проверяться.

В случае выявления фиктивных данных перевозчик лишается права участия в этом распределении.

Как сообщал УНИАН, Мининфраструктуры Украины получило более 1,2 тыс. заявок на участие в распределении разовых разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок в 2014 году.

Министерство инфраструктуры и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) в феврале 2013 года приняли решение передать профильной ассоциации функции по выдаче украинским автоперевозчикам разрешительных документов ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта).

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.

По информации Мининфраструктуры, на сегодняшний день правительство Украины заключило 47 межправительственных соглашений, положениями которых регулируется осуществление международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов. Обмен разрешениями осуществляется с 45 странами.

Квота разрешений ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта) в 2013 году составляет 2 296 разрешений.

С 1 сентября 2012 года функции по выдаче разрешительных документов для осуществления перевозки пассажиров и грузов в международном сообщении переданы от госпредприятия «Служба международных автомобильных перевозок» (СМАП) к Укртрансинспекции.