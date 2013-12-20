Еврокомиссия признала правомерным дофинансирование Польшей закупки поездов Pendolino

Варшава. Еврокомиссия признала правомерным выделение 93 млн евро из польского бюджета на дофинансирование покупки поездов Pendolino государственной железнодорожной компанией PKP Intercity.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польской компании.

Еврокомиссия также признала не нарушающим рыночные принципы предоставление гарантий польским правительством по кредитам, которые компания взяла на финансирование этой покупки.

Пресс-служба объяснила необходимость проверки этой транзакции тем, что Евросоюз также выделил часть средств на этот проект.

"Как сообщила Еврокомиссия, заданием проекта покупки поездов является увеличение потенциала пассажирских железнодорожных перевозок и улучшить сообщение между отдельными регионами в Польше", - отметили в компании.

PKP Intercity напомнила, что договорилась о покупке 20 поездов Pendolino в 2011 году, заметив, что стоимость одного состава, три из которых уже доставлены в Польшу, составляет 20 млн евро.

В конце 2012 года представители компании заявляли о планах вложить в обновление подвижного состава почти 1 млрд евро до 2015 года, половину из которых должен был выделить ей Евросоюз в рамках программ помощи Польше.

Как сообщал УНИАН, PKP Intercity планирует ввести в эксплуатацию поезда Pendolino, которые будут ездить в Польше под маркой EIC Premium, с декабря 2014 года.

Поезда будут курсировать между крупнейшими городами в Польше, и, по оценкам компании, позволят сократить время проезда на большинстве направлений на час, а в Гданьск на побережье Балтийского моря - более чем вдвое.

Справка УНИАН. PKP Intercity, которая входит в польский государственный железнодорожных холдинг PKP, является крупнейшим в Польше перевозчиком с учетом протяженности трасс с около 40% долей рынка. Власти хотят вывести приносящую сейчас убытки компанию на прибыльность с 2015 года и продать ее частным инвесторам. В текущем году, как ожидается, компания получит рекордный за всю свою историю убыток в размере 45 млн долл., что в 7,5 раза больше, чем в 2012 году.