В Киеве на выходные трамвайный маршрут № 12 будет временно закрыт

В Киеве с 9.00 до 15.00 21 и 22 декабря движение трамваев маршрута № 12 на участке от площади Тараса Шевченко до 14-й линии будет закрыто.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс», это связано с проведением работ по расчистке лесной зоны от аварийных деревьев и веток вдоль трамвайной линии на Лесной трассе в поселке Пуща-Водица.

На этот период на участке от площади Тараса Шевченко до 14-й линии будет организована работа временного автобусного маршрута №12-А: «Площадь Тараса Шевченко – Минское шоссе – Кольцевая дорога – ул. Городская – ул. Краснофлотская – 5-я линия – ул. Юнкерова – 7-я линия – ул. Гамарника – ул. Крестьянская». Для проезда автобусом пассажиры смогут воспользоваться проездными билетами, приобретенными для проезда в трамвае.

Кроме того, за счет высвобожденных трамваев будет увеличено количество подвижного состава на трамвайном маршруте №19 «Контрактовая площадь – площадь Тараса Шевченко».