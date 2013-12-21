Минск. На проспекте Независимости в Минске прошла акция протеста автомобилистов «Стоп - налог» против введения новой пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, вчера вечером в течение часа сотни водителей звуковыми и световыми сигналами, а также медленным движением выражали протест против введения новой пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Некоторые водители останавливались и включали аварийную сигнализацию.

Вдоль всего проспекта были выставлены усиленные наряды ГАИ, направлявшие потоки машин на прилегающие улицы. На краях проезжей части находились люди в штатском с рациями, а также сотрудники милиции, которые вели видеосъемку двигавшихся по проспекту автомобилей. Сотрудники ГАИ выборочно останавливали участников акции, требуя отогнать машины с проспекта, переписывали номера сигналивших и останавливавшихся автомобилей. По проспекту ездили эвакуаторы.

Призывы провести акцию появились в социальных сетях и на интернет-форумах несколько дней назад.

Как сообщал УНИАН, введение пошлины уже одобрено Палатой представителей и Советом республики Национального собрания Беларуси. Ее размер составит от 3 до 25 базовых величин (в настоящее время от 390 тыс. рублей (41 доллар) до 3 млн 250 тыс. рублей (344 доллара), в том числе для физических лиц на легковые автомобили - от 3 до 10 базовых величин (от 390 тыс. рублей (41 доллар) до 1,3 млн рублей (137 долларов). Предусмотрена самостоятельная уплата пошлины к моменту прохождения техосмотра.

Планируемые доходы в бюджет от взимания пошлины составят 1,6 трлн рублей (168,9 млн долларов). Эти средства будут распределены поровну между республиканским и местными бюджетами и направлены на ремонт и строительство автодорог.