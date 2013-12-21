BlackBerry потеряла 4,4 миллиарда долларов за квартал

13:55, 21 декабря 2013
Транспорт/Связь
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Компания BlackBerry сообщила об убытке в 4,4 миллиарда долларов за третий квартал 2013 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 20 декабря, передает lenta.ru.

Согласно отчету, в период с сентября по ноябрь текущего года компания получила 9 миллионов долларов чистой прибыли. Выручка компании при этом снизилась на 56 процентов, достигнув 1,19 миллиарда долларов.

За отчетный период BlackBerry продала 1,9 миллиона смартфонов. Для сравнения, в третьем квартале 2012 года компания продала 3,7 миллиона смартфонов.

Как пояснили в BlackBerry, значительные убытки объясняются тем, что компании пришлось выплачивать высокие налоговые сборы, а также тратить средства на реструктуризацию активов и их стратегическую переоценку.

В отчете компании также сообщается о заключении соглашения о партнерстве с тайваньским контрактным производителем электроники Foxconn. По условиям партнерства, заключенного сроком на пять лет, BlackBerry и Foxconn будут совместно разрабатывать недорогие смартфоны для развивающихся рынков.

В последние несколько лет компания BlackBerry значительно уступила рынок Apple и производителям телефонов на Android. В начале 2013 года BlackBerry попыталась упрочить позиции, выпустив операционную систему BlackBerry 10. Всего за 2013 год вышло четыре смартфона на BB10, однако успехом эти устройства не пользовались.

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