Укргидрометцентр предупреждает об усилении ветра и гололедице на дорогах
14:49, 21 декабря 2013Транспорт/Связь
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Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об усилении ветра и гололедице на дорогах.
Как сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ночью 22 декабря на дорогах в северных, центральных, восточных областях, а также в районе Карпат местами возможна гололедица.
В восточной части и в Приазовье местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с
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