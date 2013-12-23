Осужден хакер, атаковавший сайт президента России

Советский районный суд города Томска вынес приговор в отношении местного жителя, совершившего компьютерную атаку на сайт президента РФ, приговорив его к одному году и шести месяцам ограничения свободы, сообщается на сайте Томского областного суда, передает ИТАР-ТАСС.

По материалам, предоставленным УФСБ по Томской области, установлено, что в мае 2012 года, желая нарушить нормальный режим работы официального интернет-сайта президента России, подсудимый осуществил компьютерную атаку, которая привела к несанкционированному блокированию информации и затруднению доступа пользователей к системным ресурсам данного сервера.

Подсудимый признал вину и ходатайствовал перед судом о рассмотрении дела в особом порядке (без исследования доказательств).

"Советский районный суд города Томска признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ), и назначил наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы", - сообщается на сайте суда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Томском областном суде.

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