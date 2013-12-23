Одна из престижных школ Нью-Йорка учебники и тетради заменила на iPad

Ученикам нью-йоркской Школы имени архиепископа Степаница больше не нужно носить в портфелях тяжелые учебники и тетради. Как рассказали в воскресенье журналистам представители администрации учебного заведения, почти все предметы в нем преподают теперь с помощью цифровых технологий, передает ИТАР-ТАСС.

Учебники по всем дисциплинам были переведены в этом году в электронный формат и размещены на школьных серверах. Ознакомиться с их содержанием школьники могут с помощью планшетных компьютеров или ноутбуков, которые они приносят с собой. Бумажными пока остаются лишь книги по религии.

"Мы перешли на электронный формат потому, что это позволяет получить более качественное образование, - отметил заместитель директора школы Фрэнк Портанова. - Цифровые технологи позволяют преподавать намного эффективнее. С их помощью проще проводить аттестации и организовывать виртуальные лабораторные работы, использовать для обучения блоги". К примеру, в электронных учебниках по истории школьники могут посмотреть видеозаписи , относящиеся к изучаемому ими периоду, а в учебниках по естественным наукам можно увидеть анимированные схемы опытов.

"В последние пару лет рюкзак с учебниками весил почти 14 кг", - отметил ученик Школы имени архиепископа Степаница Брандо Кабальеро. Теперь же он берет с собой на учебу только iPad. Снизились и ежегодные расходы родителей школьников. Ранее они тратили на учебники около 600 долларов, теперь же - лишь 150 долларов. Однако, они должны купить ребенку ноутбук или планшетный компьютер, которым, как правило, можно пользоваться несколько лет. При этом, у многих учеников эти устройства уже имеются.

Переход на электронный формат обошелся примерно в 1 млн долларов. Школа имени архиепископа Степаница относится к категории престижных учебных заведений мегаполиса. Один год обучения в ней стоит около 9 тыс. долларов.