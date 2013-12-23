Донецкая железная дорога за 11 месяцев перевезла свыше 920 тыс. льготников

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-ноябре 2013 года в дальнем сообщении перевезла 920,212 тыс. пассажиров льготных категорий, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

«За 11 месяцев 2013 года пассажирскими поездами дальнего следования Донецкой железной дороги перевезено 920,212 тыс. пассажиров-льготников, 252 из них воспользовались специализированными вагонами для инвалидов-колясочников. Чаще всего спецвагоны были задействованы на направлениях Киев, Львов, Одесса, Славянск и Симферополь», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в декабре, согласно заявкам, 7 инвалидов-колясочников воспользуются специализированными вагонами.

При этом на январь 2014 года Донецкая магистраль уже получила 2 заявки на использование специальных вагонов.

В частности, в течение 11 месяцев этого года ДЖД больше всего перевезла студентов - 505,143 тыс. человек, детей от 6 до 14 лет - 263,823 тыс., также детей-сирот - 224 человека, детей-инвалидов всех категорий - 8,944 тыс., инвалидов Великой Отечественной войны 1-й и 2-й групп - 1,846 тыс. человек.

В пресс-службе подчеркнули, что заказать вагон для людей с особыми потребностями можно на любом вокзале железной дороги, получив у дежурного по вокзалу бланк заявления. При этом совсем не обязательно пассажиру с ограниченными физическими возможностями лично оформлять заявку, это могут сделать за него с предъявлением соответствующих документов.

«Заявление подается не менее чем за 5 суток до отправления поезда, в нем должны быть указаны номер поезда, дата выезда и маршрут следования. Стоимость билета такая же, как и в обычном купейном вагоне в составе поезда, к которому он включен. Заказав специализированный вагон, люди, имеющие специальные потребности, значительно облегчат свое путешествие», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога (ДЖД) за 11 месяцев 2013 года недополучила 18,6 млн грн от областных государственных администраций за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога (ДЖД) является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализниця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.

Железные дороги в соответствии с законодательством Украины перевозят 26 льготных категорий граждан.