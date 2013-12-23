Apple будет поставлять iPhone крупнейшему в мире оператору

Компания Apple заключила соглашение на поставку своих смартфонов iPhone China Mobile — крупнейшему оператору мобильной связи в мире, сообщает Лента.ru со ссылкой на Associated Press.

Продажи iPhone 5s и 5c в специализированных магазинах China Mobile начнутся 17 января 2014 года, объявило руководство Apple. Прием заявок на эти телефоны China Mobile начнет уже 25 декабря. Финансовые детали соглашения, включая розничную цену на iPhone 5s и 5c, ни Apple, ни China Mobile пока не раскрывают.

Соглашение с China Mobile, обслуживающей около 750 миллионов абонентов, отмечают аналитики, позволит, как ожидается, значительно увеличить продажи смартфонов Apple на китайском рынке. Последнее время жесткую конкуренцию iPhone в Китае составляют более дешевые смартфоны компании Samsung, а также местных производителей.

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