Аэропорт «Одесса» приостановил прием и отправку самолетов из-за сильного тумана

Международный аэропорт «Одесса» в понедельник приостановил прием и отправку самолетов из-за сильного тумана.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, рейс из Тель-Авива, который должен был прибыть 4.10, планируют принять в 12.15.

Кроме того, согласно онлайн-табло аэропорта, отменен рейс из Стамбула (самолет должен был прибыть в 9.10), задерживается рейс из Борисполя, два – из Внуково, Домодедово, Жулян и Стамбула. Также отменен рейс на 10.05 из Одессы на Стамбул; еще два (на Стамбул), два (на Внуково) и один (Домодедово) перенесены на более позднее время.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

По итогам 2012 года аэропорт «Одесса» увеличил пассажиропоток на 10,1% - до 907,6 тыс. пассажиров.