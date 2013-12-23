Доходы предприятий отрасли связи в январе-ноябре снизились до 48 млрд грн

Доходы предприятий отрасли связи Украины, полученные от предоставления услуг в январе-ноябре 2013 года, по сравнении с аналогичным периодом 2012 года снизились на 2,7% - до 47,954 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

При этом в январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению увеличились на 0,9% - до 31,045 млрд грн.

Согласно сообщению, основной причиной общего снижения доходов за отчетный период стало падение доходов в сегменте мобильной связи, на которую приходится более 60% доходов отрасли. Так, за 11 месяцев 2013 года доходы операторов мобильной связи снизились на 4,6% - до 28,784 млрд грн, из них 22,317 млрд грн получены за предоставление услуг населению (рост на 1,4%).

При этом объем доходов от услуг местной телефонной связи за отчетный период вырос на 3,8% до 5,128 млрд грн. В свою очередь, доход от предоставления этих слуг населению сократился на 7,1% - до 2,764 млрд грн.

Объем доходов от услуг компьютерной связи по результатам одиннадцати месяцев увеличился на 7,5% - до 5,164 млрд грн, из них рост дохода от таких услуг населению составил 11,8% - 2,976 млрд грн. При этом доходы предприятий, полученные только от услуг доступа в интернет, за отчетный период составили 4,455 млрд грн (рост на 5,2%), из них 2,966 млрд грн – населению (рост на 11,7%).

Объем доходов от услуг почтовой связи в январе-ноябре 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,5% и составил 3,033 млрд грн, из них населению было предоставлено услуг на сумму 0,534 млрд грн (рост на 2,2%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг междугородной и международной телефонной связи за отчетный период сократился на 22,5% - до 2,083 млрд грн, при этом доход от этих услуг населению снизился на 21,9% и составил 0,536 млрд грн.

Как сообщал ранее УНИАН, в 2012 году доходы предприятий отрасли связи Украины выросли на 1,1% по сравнению с 2011 годом и составили 52,27 млрд грн.