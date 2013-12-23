"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Симферополь - Ивано-Франковск

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в период новогодних и рождественских праздников назначила дополнительный поезд № 296/295 сообщением Симферополь - Ивано-Франковск, а также увеличила количество рейсов ранее назначенных дополнительных поездов на популярные у туристов маршруты, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, вышеуказанный дополнительный поезд отправится из Симферополя 27 декабря, а из Ивано-Франковска - 29 декабря.

Вместе с тем, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы ранее назначенных поездов на следующие даты: поезд № 193/194 сообщением Киев - Винница, кроме ранее назначенных дат, отправится из Винницы и столицы 7 января; поезд № 558/557 по маршруту Одесса - Ужгород, кроме ранее назначенных дат, отправится из Одессы 4 и 7 января, а из Ужгорода - 31 декабря, 5 и 8 января.

Поезд № 210/209 сообщением Николаев - Киев, кроме ранее назначенных дат, отправится дополнительно в рейс из Николаева 28 декабря, а из столицы - 29 декабря; поезд № 58/57 по маршруту Симферополь - Киев отправится из Симферополя 26, 28 декабря, 3 и 4 января, а из Киева - 27, 29 декабря, 4 и 5 января.

По данным железной дороги, всего на период новогодних и рождественских праздников уже открыта продажа билетов на 18 дополнительных поездов.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в период пиковых перевозок в предновогодние дни обеспечит перевозку почти 150 тыс. пассажиров ежедневно во всех направлениях.

"Укрзализныця" неоднократно сообщала, что в случае необходимости железная дорога готова удвоить количество дополнительных поездов в праздничные дни.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.