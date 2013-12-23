Аэропорт «Харьков» откроет в феврале реконструированный грузовой терминал

Международный аэропорт «Харьков» намерен 1 февраля открыть грузовой терминал после реконструкции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по авиационной деятельности МА «Харьков» Владислав Ильин.

По его словам, на сегодня на грузовом терминале уже закончены внешние отделочные работы, оборудованы подъездные пути, заканчивается внутренняя отделка, подключение коммуникаций и необходимого оборудования.

«На 1 февраля пока мы планируем запуск терминала, уже полноценного, со всеми отделениями, для скоропортящихся грузов, для опасных грузов», - сказал Ильин.

Он добавил, что оператором грузового терминала МА «Харьков» будет компания «Поликс экспресс».

«Заключен договор с оператором грузового терминала компанией «Поликс экспресс». Это их ключевой бизнес и они ведут переговоры непосредственно со своими клиентами по привлечению грузов в аэропорт «Харьков», - отметил Ильин.

По его словам, с открытием грузового терминала МА «Харьков» планирует отправлять до 2 тыс. тонн грузов в сутки.

Как сообщал УНИАН, МА «Харьков» планировал открыть реконструированный грузовой терминал в октябре этого года, однако в связи с необходимостью поставки оборудования перенес сроки открытия на 2014 год.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» был реконструирован в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Работы начались 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец – украинский бизнесмен Александр Ярославский) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Реконструкция Международного аэропорта «Харьков» осуществлена в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций Ярославского в проект составляет $107,2 млн (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория). Сумма финансирования, выделенного из Государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса, – $191,3 млн.