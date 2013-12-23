Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» открыла регулярный авиарейс Харьков - Ереван.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по авиационной деятельности Международного аэропорт «Харьков» Владислав Ильин.

По его словам, рейс был открыт в воскресенье, 22 декабря.

Рейсы по маршруту будут выполняться один раз в неделю на новом турбовинтовом самолете UTR 72-500 вместимостью 58 пассажиров в компоновке эконом-класса.

Время вылета из Харькова – 08:50, из Еревана – 15:20 (по местному времени).

Ильин добавил, что с июня 2014 года открывается регулярный сезонный авиарейс Харьков – Барселона. Перевозчик – испанская авиакомпания Vueling Airlines. Рейс будет выполняться дважды в неделю.

По его словам, в июне 2014 года также открывается рейс Харьков – Рига, который будет выполнять авиакомпания Air Baltic. Рейсы будут выполняться 5 раз в неделю.

Кроме этого, ведутся переговоры с авиакомпаниями Wizz Air и МАУ об открытии регулярных рейсов в Израиль.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» создана в сентябре 2008 года. В 2012 году «ЮТэйр-Украина» перевезла 420 тыс. пассажиров. Входит в группу «ЮТэйр».

Международный аэропорт «Харьков» был реконструирован в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Работы начались 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец – украинский бизнесмен Александр Ярославский) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Реконструкция Международного аэропорта «Харьков» осуществлена в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций Ярославского в проект составляет $107,2 млн (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория). Сумма финансирования, выделенного из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса, – $191,3 млн.