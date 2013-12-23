«Укрзализныця» с начала года реализовала около 4,9 млн электронных билетов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с начала 2013 года реализовала около 4,9 млн билетов, купленных пассажирами через Интернет, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Сейчас реализация проездных документов через Интернет составляет около 9% от общих продаж железнодорожных билетов. С начала 2013 года через Интернет уже реализовано почти 4,9 млн электронных билетов на поезда», - уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем, с момента введения в феврале текущего года электронного билета без обязательного бумажного подтверждения в виде фискального документа на некоторые поезда внутреннего сообщения "Укрзализныця" реализовала свыше 293 тыс. билетов.

В частности, также сообщается, что Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) в феврале-ноябре реализовала свыше 200 тыс. электронных проездных документов на скоростные поезда категории "Интерсити+". В этой связи отмечается значительный рост популярности этой услуги, так как в целом, по данным "Укрзализныци", более 37% пассажиров скоростных поездов пользуются этими билетами.

Пресс-служба напоминает, что посадка на поезд с электронными проездными документами, минуя железнодорожную кассу, возможна исключительно через онлайн-систему продаж на официальном сайте "Укрзализныци". При оформлении билетов с использованием других oнлайн-систем пассажиру непосредственно перед посадкой на поезд необходимо обратиться с бланком заказа в кассу для получения проездного документа установленного образца.

Как уточнили в пресс-службе, тенденция роста популярности услуги наблюдается из года в год, в частности, в течение 2009 года пассажирами было приобретено через Интернет около 83,5 тыс. билетов, в 2010 г. - 132,5 тыс., в 2011 г. - 693,9 тыс., в 2012 г. - 2,1 млн билетов. С 2008 года, когда была введена услуга онлайн покупки и бронирования билетов, пассажиры через Интернет приобрели около 8 млн железнодорожных билетов.

Как сообщал УНИАН, все электронные билеты имеют статус расчетного документа - фискального чека, что позволяет использовать их в качестве отчетности о командировке.

В целом на сегодняшний день "Укрзализныця" ввела электронные билеты на 80 поездов внутреннего сообщения.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.