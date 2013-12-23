В КГГА заверяют, что у них есть деньги на зарплату работникам “Киевпасстранса”

В Киевской госадминистрации заверяют, что деньги на выплату долга по заработной плате работникам “Киевпасстранса” есть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам заместитель председателя КГГА Михаил Костюк, комментируя распространенную в СМИ информацию о якобы запланированной на ближайшие дни забастовке транспортников.

“Забастовки среди работников “Киевпасстранса” нет”, - заверил Костюк.

По его словам, действительно есть долг по зарплате за часть октября и ноябрь для работников этого предприятия. При этом он подчеркнул, что городская власть планирует рассчитаться с этим долгом, который составляет около 100 миллионов гривен, до нового года.

“В принципе средства найдены. Средства в бюджете города для этого есть. Плюс дотации правительства на льготы. У нас есть 100 миллионов гривен, работаем с казначейством, чтобы была проплата... Хотим поздравить транспортников с Новым годом с погашенной задолженностью”, - сказал Костюк.

Он добавил, что городская власть хочет обеспечить также до Нового года и аванс за декабрь для работников предприятия. Костюк заверил, что городская власть не знает, какой именно профсоюз транспортников заявил о намерении водителей бастовать.

“Есть профсоюзы транспортников, а есть виртуальные профсоюзы. Нам не известен такой профсоюз “Киевпасстранса”, который организует их на забастовку. Транспортники “Киевпасстранса” работают на своих рабочих местах — перевозят пассажиров, они ответственны. И завтра, с Божьей помощью, мы будем работать как всегда”, - прокомментировал он изложенную в отдельных СМИ сегодня информацию.

В то же время, на вопрос журналистов, может ли он заверить, что точно забастовки не будет, Костюк ответил: “Я не популист, и такие заверения не даю. Но точно вам скажу, что транспортники Киева не настроены заниматься политическим популизмом, а готовы возить пассажиров”.

Как сообщал УНИАН, сегодня газета “Сегодня” написала, что из-за задолженности с выплатой зарплаты за октябрь и ноябрь водители КП “Киевпасстранс” намерены в ближайшие дни начать общую забастовку.

По данным столичной прокуратуры, задолженность на предприятии составляет 93 млн грн.