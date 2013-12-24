Минэкономразвития России предлагает лишить РЖД права устанавливать тариф на перевозку грузов

Минэкономразвития РФ предлагает лишить РЖД права устанавливать стоимость железнодорожной перевозки в границах ценовых пределов. Об этом сообщил министр экономического развития Алексей Улюкаев: «Есть предложение вернуться к системе, когда ФСТ непосредственно располагает такими возможностями, и изъять его из права компании».

Ранее такое предложение высказывали и топ-менеджеры РЖД, вспоминает источник в профильном ведомстве. Но президент Владимир Путин считает, что право регулировать тарифы может остаться в компании. «Есть представители государства в этой компании, все это можно регулировать своевременно», — сказал он.

Сейчас предложение лишить РЖД права устанавливать тарифы в границах коридора серьезно не обсуждается, уверяет собеседник «Ведомостей».

С этого года РЖД может самостоятельно устанавливать тарифы в границах коридора от -12,8% до +13,4%. До сообщения о планах правительства заморозить в 2014 г. тарифы на услуги естественных монополий (в том числе и РЖД) железнодорожная монополия только снижала тарифы для отдельных грузоотправителей.

РЖД планирует заработать на индексации тарифов в 2014 г. 16 млрд руб., следует из материалов компании. Это позволит монополии не допустить убытка. Ранее правительство согласилось компенсировать РЖД эффект от замораживания тарифов субсидией в 26 млрд руб.

Читайте также:

РЖД впервые с 2009 года начали экономить

Объем субсидирования РЖД в 2014 году составит порядка 3,6 млрд долл.