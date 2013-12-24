Россия и Казахстан подписали «дорожную карту» по использованию космодрома Байконур

Россия и Казахстан по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева подписали «дорожную карту» по совместному использованию комплекса «Байконур» на 2014-2016 годы.

Подписи под документом поставили представители правительств двух стран, передает ПРАЙМ.

Как сообщал УНИАН, Россией и Казахстаном была создана межправительственная комиссия на уровне вице-премьер-министров для урегулирования ситуации по космодрому Байконур, с которого осуществляются запуски ракет-носителей, в том числе украинских, произведенных на госпредприятии «Южмаш» (Днепропетровск).

22 января т.г. газета «Известия» сообщила, что МИД РФ предъявил ультиматум Казахстану в ответ на ограничение запусков ракет с космодрома Байконур. В частности, в случае если власти Казахстана не пересмотрят свое решение, Россия грозит прекратить сотрудничество по всем совместным проектам в области запуска космических аппаратов. Список ответных мер МИД РФ содержится в официальном письме, направленном министерству иностранных дел Казахстана.

Ранее, 28 декабря 2012 года, власти Казахстана утвердили проект сотрудничества космодрома Байконур с российской стороной на 2013 год. Согласно документу, количество стартов ракеты-носителя «Протон-М» сокращается с 14 до 12. Кроме того, как говорится в документе, «старты космических аппаратов, предусматривающие использование нового района падения отделяющихся частей ракет-носителей типа «Союз», могут осуществляться только после подписания и вступления в силу соответствующего международного договора».

Как указано в документе, который МИД РФ направило Казахстану, в ответ на эти меры Россия должна будет пересмотреть имеющиеся договоренности о сотрудничестве по совместным проектам, в том числе по программе «Днепр», проекту «Байтерек» и некоторым другим. По мнению МИДа, власти Казахстана, накладывая ограничения на запуск российских ракет, стремятся «обойти условия аренды комплекса Байконур».

Байконур — первый и крупнейший в мире космодром, расположен на территории Казахстана. Занимает площадь 6717 кв. км.

Город Байконур и космодром Байконур вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.

В 2012 году с космодрома была запущена 21 ракета-носитель. Байконур сохранил лидирующее место в мире по числу пусков, на втором месте - космодром «Мыс Канаверал» (США) с 10 пусками за год.

Читайте также:

Россия и Казахстан договорились о возобновлении пусков "Протона" с Байконура