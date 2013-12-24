Движение транспорта по второй части тоннеля на Почтовой площади откроют до конца года

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул поручил обеспечить движение автомобильного транспорта по второй части тоннеля транспортной развязки на Почтовой площади в Киеве до конца 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение он дал в ходе рабочего совещания, касающегося хода строительства данной развязки.

«Мы ставим задачу открыть движение обязательно до конца этого года и увеличить пропускную способность Почтовой площади с 85 тыс. до 110 тыс. машин в сутки», - сказал Вилкул.

По словам вице-премьера, для завершения строительства в этом году еще будет выделено 40 млн грн, тогда как общая стоимость проекта составляет более 400 млн грн.

«Финансирование данного проекта на Почтовой площади – это более 400 млн. В этом году будет еще выделено около 40 млн для того, чтобы закончить строительные работы и на следующий год остается непосредственно 70 млн на благоустройство», - отмети Вилкул.

Он также сообщил, что работы по благоустройству Почтовой площади должны быть завершены весной 2014 года.

Справка УНИАН. Реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади была начата в 2012 году с целью улучшения транспортной схемы этого узла и увеличения его пропускной способности. После завершения реконструкции пропускная способность развязки увеличится до 110 тыс. авто/сутки (до начала работ было 85 тыс. авто/сутки). Будет обеспечено непрерывное движение автотранспорта по улице Набережно-Крещатицкая и Набережному шоссе в обоих направлениях.

Кабинет министров Украины своим распоряжением №827 от 17 октября 2012 года дополнительно направил 50 млн грн на реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади, увеличив общий объем финансирования до 80 млн грн.

В настоящее время продолжается реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади, в связи с чем на улице Набережно-Крещатицкой от Спасской в направлении улицы Набережно-Луговой до улицы Нижний вал временно ограничено движение всех видов транспорта.

Согласно распоряжению КГГА от 7 августа, ограничение в движении на этом участке будет действовать до 31 декабря 2013 года.