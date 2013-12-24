Решение о транспортном переходе Керчь-Кавказ будет принято после разработки ТЭО

Решение о строительстве транспортного перехода Керчь-Кавказ будет приниматься после технико-экономического обоснования (ТЭО) этого проекта и определения вида транспортного перехода: тоннель или мост.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

«Первый этап – это разработка ТЭО для того, чтобы понять экономическую эффективность и необходимость включения тех или иных составляющих (железная дорога, автомагистраль, трубопроводы, электроэнергия и т.д.)», - сказал Вилкул.

«Второе – технико-экономическое обоснование должно ответить на вопрос – что эффективнее: мост или тоннель. И после этого, когда будет понятен, во-первых, набор транспортных переходов, во-вторых, механизм (то ли мост, то ли тоннель), будет приниматься непосредственно решение о проектировке или строительстве», - добавил он.

При этом Вилкул отказался ответить на прямой вопрос журналиста о том, будет ли точно построен этот переход, сославшись на то, что на этот вопрос ответит ТЭО проекта.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря по итогам шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии было подписано Соглашение о совместных действиях по организации строительства и поэтапной реализации проекта создания транспортного перехода через Керченский пролив.