Польша открыла заезд в пункт пропуска на границе с Украиной "Корчева - Краковец"

Варшава . Польша в начале этой недели открыла непосредственный заезд в пункт пропуска на границе с Украиной "Корчева - Краковец" по самой длинной автостраде страны А4, которая проходит по югу Польши.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Польской пограничной службы.

"Можно будет пользоваться автострадой А4 или альтернативной дорогой, через которую раньше можно было доехать до границы и которая проходит рядом с автострадой DD59. Дорогами могут пользоваться все виды транспорта: частные автомобили, грузовые и автобусы", - говорится в сообщении. Автомобильное движение в самом пункте пропуска будет происходить как ранее.

Как сообщал УНИАН, Польша планировала ввести в эксплуатацию А4 до самой границы с Украиной до проведения Чемпионата Европы по футболу, который состоялся летом 2012 года, но не смогла это сделать из-за срыва графиков строительных работ.

Трасса А4 - самая длинная автострада в Польше протяженностью почти 700 км. Пролегает с запада на восток и является продолжением немецкой автострады А4 из Дрездена.

Автострада, в частности, проходит мимо польских Вроцлав, Ополе, Катовице, Гливице, Краков, Тарнув, Жешув.