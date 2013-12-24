Bosch начнет подключать бытовые устройства и машины к интернету

Немецкая группа компаний Robert Bosch объявила о создании нового подразделения Bosch Connected Devices and Solutions GmbH, которое начнет подключать разные виды устройств и машин к глобальной сети и займется развитием интернета вещей и услуг, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно сообщению, таким образом, Bosch намерен поставлять компактные электронные продукты и услуги по разработке программного обеспечения для создания интеллектуальных устройств и объектов различного назначения, способных подключаться к интернету.

Изначально компания планирует заняться разработкой сенсорных систем для «интеллектуальных домов» с сетевой инфраструктурой, а также для применения на транспорте, в сфере перевозок и логистики.

«От транспортных средств и смартфонов до контейнеров и машин - к 2015 году более 6 млрд устройств будет подключено к Интернету», - цитирует пресс-служба председателя правления Bosch Фолькмара Деннера.

Справка УНИАН. Robert Bosch – немецкий холдинг, ведущий мировой поставщик технологий и услуг в области автомобильных и промышленных технологий, потребительских товаров, строительных и упаковочных технологий.

Компания была основана немецким предпринимателем и инженером Робертом Бошем в 1886 году. Штаб-квартира расположена в немецком городе Герлинген.