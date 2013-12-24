"Укрзализныця" с 10 по 12 января перевезет 130 тыс. пассажиров из Западной Украины и Крыма

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период пиковых перевозок после рождественских праздников с 10 по 12 января предлагает пассажирам почти 130 тыс. мест во всех направлениях из Западной Украины и Крыма, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, с западного направления на указанный период железные дороги страны обеспечили около 70 тыс. мест, из них 28% билетов остаются в свободной продаже, с крымского - 60 тыс. мест, из которых 61% - в свободной продаже.

По данным пресс-службы, по состоянию на утро, 24 декабря, в свободной продаже остается 855 билетов на поезда, соединяющие Львов со столицей, которые будут курсировать в указанный период, а также свыше 3,7 тыс. билетов на поезда, соединяющие Симферополь с Киевом.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" на период с 25 декабря по 13 января назначила 18 дополнительных поездов, которые осуществят 190 рейсов. Благодаря дополнительным поездам в период пиковых перевозок в предновогодние дни (26-30 декабря) железные дороги страны обеспечат перевозку почти 150 тыс. пассажиров ежедневно, из них в крымском направлении - 11,9 тыс. мест, в западном - 23,1 тыс. мест.

"Укрзализныця" неоднократно сообщала, что в случае необходимости железная дорога готова удвоить количество дополнительных поездов в праздничные дни.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.