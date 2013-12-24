Донецкая железная дорога зафиксировала 832 случая хищения имущества на 3,5 млн грн

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-ноябре текущего года зафиксировала 832 случая хищения и разукомплектации верхнего строения железнодорожного пути (стыковые накладки и болты) на сумму 3,542 млн грн, а с учетом убытков на восстановление - 8,166 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД.

Согласно сообщению, за 11 месяцев работники службы военизированной охраны задержали и передали в правоохранительные органы 411 расхитителей железнодорожных путей, а также обезвредили 68 группировок. Так, по факту несанкционированного вмешательства посторонних лиц в деятельность магистрали ДЖД правоохранительные органы возбудили 427 уголовных дел.

Пресс-служба напомнила, что незаконное посягательство на имущество железных дорог может привести к возникновению аварийных ситуаций, что угрожает безопасности движения поездов, за что предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Как сообщал УНИАН, военизированная охрана ДЖД за 11 месяцев предупредила более 300 краж грузов и имущества на 310,7 тыс. грн.

В 2012 году военизированная охрана ДЖД предотвратила 328 случаев хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 353,7 тыс. грн.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»). ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).